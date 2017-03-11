CHOMAR Antivirüs, Windows PC ve Android platformunda ücretsiz antivirüs programları arasında en iyilerden biri. Tamamen yerli ve güvenli antivirüs programı olmasıyla dikkat çekiyor. Bilgisayarın performansını yavaşlatan, kişisel verileri sızdıran her türlü çevrimiçi zararlıya karşı etkin koruma sağlıyor.

Yüzde yüz yerli antivirüs programı olarak öne çıkan CHOMAR, bilgisayarınızı virüslere, zararlı yazılımlara, trojanlara, e-posta üzerinden gelen diğer online tehditlere karşı, sistemi yavaşlatmadan koruyor. Daha hızlı ve daha az sıklıkta tarama yaparak sistemi anlık, belli aralıklarla da olsa duraksatma noktasına getirmeden yalnızca riskli dosyaları tespit eden programın güvenlik açığı koruma özelliği de bulunuyor ki bu sayede sisteme yazılım açıklarından faydalanarak sızmaya çalışan kötü niyetli kişilerin girişimi başarısızla sonuçlanıyor. Sızma demişken, veri kaçağı önleme sistemine sahip olmasıyla da verilerinizin bilginiz dışında sızdırılması veya aktarılması söz konusu olmuyor.

Sıfır gün saldırılarına karşı da proaktif koruma sağlayan CHOMAR, bilgisayarınızdan sildiğiniz vakit kaldırıldığını zannettiğiniz aslında bir veri kurtarma programıyla geri getirilmesi mümkün önemli dosyalarınız için güvenli dosya silme aracını sunuyor.