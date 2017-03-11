CHOMAR, Android platformunda yüzde yüz yerli antivirüs uygulaması olarak öne çıkıyor. İlginç ismiyle dikkatleri üzerine çeken Türkçe antivirüs programı, Android telefon ve tablet kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilmeye açılmış. Trojan, casus yazılım, virüs ve diğer zararlı tehditlere etkili çözüm.

Tamamen yerli Android antivirüs programları arasında en iyilerinden biri CHOMAR. Cihazın performansını alt üst etmeden kullanıcı güvenliğini sağlayan uygulama, üç tarama seçeneği sunuyor. Hızlı tarama (virüslerin yerleşebileceği olası kritik noktaları taradığından hızlı sürüyor) tam tarama (derinlemesine tarama işlemi biraz uzun sürüyor) ve özel tarama (apk dosyasını taratmak için kullanabilirsiniz) fonksiyonuna sahip uygulama, basit, herkesin kullanılabileceği, olabildiğince sade kullanıcı arayüzüne sahip.

Ücretsiz olmasına karşın reklam göstermemesi ve kullanıcı verilerini korumasıyla da beğenimi kazanan CHOMAR, Android 4.1 Jelly Bean ve üzeri tüm telefon/tabletlerde sorunsuzca çalışıyor.