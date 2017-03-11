?     Geri Bildirim
CHOMAR Antivirüs
TamindirMobilGüvenlikCHOMAR Antivirüs - Android İçin Türkçe Antivirüs Uygulaması

CHOMAR Antivirüs

(Android)
CHOMAR Antivirüs İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
CHOMAR Antivirüs
CHOMAR Antivirüs
CHOMAR Antivirüs
CHOMAR Antivirüs
CHOMAR Antivirüs

Tüm çevrimiçi tehditlere karşı koruma sağlıyor.

Erkan Calp Son güncelleme 13 dakika önce

CHOMAR, Android platformunda yüzde yüz yerli antivirüs uygulaması olarak öne çıkıyor. İlginç ismiyle dikkatleri üzerine çeken Türkçe antivirüs programı, Android telefon ve tablet kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilmeye açılmış. Trojan, casus yazılım, virüs ve diğer zararlı tehditlere etkili çözüm.

Tamamen yerli Android antivirüs programları arasında en iyilerinden biri CHOMAR. Cihazın performansını alt üst etmeden kullanıcı güvenliğini sağlayan uygulama, üç tarama seçeneği sunuyor. Hızlı tarama (virüslerin yerleşebileceği olası kritik noktaları taradığından hızlı sürüyor) tam tarama (derinlemesine tarama işlemi biraz uzun sürüyor) ve özel tarama (apk dosyasını taratmak için kullanabilirsiniz) fonksiyonuna sahip uygulama, basit, herkesin kullanılabileceği, olabildiğince sade kullanıcı arayüzüne sahip.

Ücretsiz olmasına karşın reklam göstermemesi ve kullanıcı verilerini korumasıyla da beğenimi kazanan CHOMAR, Android 4.1 Jelly Bean ve üzeri tüm telefon/tabletlerde sorunsuzca çalışıyor.

CHOMAR Antivirüs için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
CHOMAR
CHOMAR Antivirüs QR Kodu Okutarak İndir

Güvenlik Popülerleri

  1. 360 Security
    360 SecurityAndroid için Ücretsiz Güvenlik Uygulaması
  2. CM Security - FREE Antivirus
    CM Security - FREE AntivirusAndroid için Ücretsiz Antivirüs Uygulaması
  3. Antivirus Free
    Antivirus FreeMobil Cihazlar İçin Ücretsiz Antivirüs Uygulaması
  4. AVG Antivirüs
    AVG AntivirüsAndroid İçin Antivirüs Uygulaması
  5. 360 Security
    360 SecurityAndroid İçin Güvenlik ve Koruma Uygulaması