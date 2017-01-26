CHOO CHOO
Kırmızı ışık hariç durmayan bir treni kontrol ediyorsunuz.
CHOO CHOO, arcade oynanış sunan retro görsellere sahip tren oyunu. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan oyunda kırmızı ışık dışında durmayan bir treni kullanıyoruz. Gerek ışıkların fazlalığından gerekse de rayların yapısından treni kaza yapmadan kullanabilmek büyük başarı istiyor.
Tek dokunuş kontrol mekanizmasıyla telefonda mekan tanımaksızın her yerde açıp keyifle oynayabileceğiniz bir tren oyunu CHOO CHOO. Adından dolayı ve grafiklerini gördüğünüzde küçük yaşta oyunculara uygun bir oyun olduğunu düşünebilirsiniz ancak reflekslerinizi test eden bu oyunu oynamaya başladığınızda bağımlısı olacağınıza eminim. Çift haneli puan yapmanın son derece zor olduğu oyunlara ayrı bir ilginiz varsa hiç kaçırmayın derim.
Sonsuz yapıda oynanış sunan tren kullanma oyununda raydan çıkmamak için dikkat etmeniz gereken tek bir nokta var: Işıklar. Yeşil ışık ve kırmızı ışık takibini yaparsanız puan yapma şansınız biraz artıyor. Trenin gideceği yönü belirlemek içinse ekrana dokunmanız yeterli oluyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- PixelPixelStudios
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