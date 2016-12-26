Chopping Jack, iPhone/iPad’de oynadıkça oynamak istediğim ender oyunlardan biri. Görsel çizgileriyle her ne kadar yetişkin oyunu olduğunu göstermese de oynanış tarafında kendisine bağlamayı başarıyor. Sadece iOS platformunda indirilebilir olmasıyla biraz üzen yapımda odun keserek ilerliyoruz.

Oyunda puan toplamak adın tek yaptığımız sağ ve solumuzdan gelen odunları kesmek. Baltayı tutuş şeklimizin hiçbir önemi yok ancak çok seri vuruşlar yapmamız gerekiyor. Bir o yandan bir bu yandan gelen onlarca odunu tek hamlede kesmemiz isteniyor ve birini gözden kaçırırsak kapanış sahnesiyle karşılaşıyoruz. Iskalama lüksümüz olmadığı gibi odunları seri keserken de dikkatli olmamız gerekiyor. Aralarda gizlenmiş kunduzlar çıkabiliyor.

Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan Chopping Jack, her yaştan kişinin oynayabileceği basitlikte hazırlanmış. Soldan gelen odunları kesmek için ekranın sol yanına dokunuyor, sağdan gelen odunları keserken de sağ yana dokunuyoruz. Ancak dediğim gibi seriye bağlamayın; hiç beklemediğiniz anda kunduzla karşılaşabiliyorsunuz.