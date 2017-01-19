Kış gittikçe yaklaşıyor. Soğuk havalarda ısınmak için oduna ihtiyacınız var. Yalnız odunları bulundukları şekilde taşımakta ve yakmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden odunları kesmeniz lazım. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Chopping Wood Simulator, babanızla birlikte odun kesmenizi amaçlıyor.

Chopping Wood Simulator oyununda babanızın odun kesmesi lazım fakat durumu hiç iyi değil. Bazıları babanızın sarhoş olduğunu söylüyor. Bu yüzden odun kesme işlemi sırasında babanıza yardımcı olmanız lazım. Chopping Wood Simulator oyununda işin hızlı bitmesi için babanızın önüne odun koymalısınız. Bu sayede iş paylaşımı olacak ve odun kesme işlemi daha hızlı sona erecektir.

Odunları hızlı ve düzgün bir şekilde yerleştirmeniz gerekli. Babanız belirli aralıklarla baltayı odunları kesmek için yere indirecek. Bu esnada odunun hedefte olması lazım. Eğer babanız başarılı bir şekilde odunu kesemezse sizin oyundaki başarınız düşüyor. Bu yüzden baltanın yere ineceği zamanı iyi hesaplamalı ve tam bu esnada odunu yerleştirmelisiniz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oldukça keyifli bir oyun olan Chopping Wood Simulator, size odun kesme keyfini yaşatacak. Hadi hemen şimdi Chopping Wood Simulator'u indirin ve doğa ile yalnız kalma fırsatı yakalayın.