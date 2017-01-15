Chopping Wood With My Dad Simulator eğer reflekslerinizi test etmek isterseniz size bolca eğlence sunabilecek bir mobil beceri oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir odun kesme oyunu olan Chopping Wood With My Dad Simulator'da soğuk bir yerde yaşayan bir ailenin hikayesi konu alınıyor. Bu aile ısınmak için odun kesmek zorunda. Bu nedenle baba ve oğul odun kesmeye ormana gidiyorlar. Baba baltayı odunların üzerine indirirken oğul odunu sabit tutuyor. Fakat baba biraz sarhoş olduğu için işler karışıyor. Biz de oğulun babası odun keserken yaralanmamasını sağlamaya çalışıyoruz.

Chopping Wood With My Dad Simulator, basit bir şekilde oynanabilen, ama puan yakalaması bir hayli zor olan bir beceri oyunu. Oyunda temel amacımız odunu alarak kesileceği sırada tahtanın üzerine koymak. Bu iş için parmağımızı ekrana dokunarak basılı tutuyoruz. Odunu alıp tahtaya yerleştirdikten sonra baltayı kullanan babayı izlememiz gerekiyor; çünkü baltayı indirdiğinde aniden parmağımızı ekrandan çekmemiz gerekiyor. Bu işi gerçekleştiremezsek kollarımızdan oluyoruz.

Retro tarzda piksel grafiklere sahip Chopping Wood With My Dad Simulator kısa sürede bağımlılık yapabilmekte.