Chopping Wood With My Dad Simulator kısa sürede bağımlılığa dönüşebilen ve sizi ekran başına kilitleyebilen bir mobil odun kesme oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Chopping Wood With My Dad Simulator'da soğuk bir coğrafyaya yolculuk ediyoruz. Bu coğrafyada insanlar ısınmak için odun kesip yakıyorlar. Biz de babamızla ormana giderek odun kesmeye çalışıyoruz. Bababmız baltayı savururken bize düşen görev odunları yerine koyarak dik durmalarını sağlamak. Fakat babamızın biraz sarhoş olması işleri zorlaştırıyor.

Chopping Wood With My Dad Simulator'de odunları yerine yerleştirmek için ekrana dokunmamız yeterli. Ekrana dokunarak parmağımızı ekranda basılı tuttuğumuzda odunu yerinden alıyorsunuz ve kesileceği yere yerleştiriyorsunuz. Fakat babanız baltayı indirdiğinde aniden elinizi çekmeniz gerekiyor, yoksa kollarınızdan oluyorsunuz. Chopping Wood With My Dad Simulator bu nedenle reflekslerinizi test eden bir oyun.

Retro tarzda grafiklere sahip olan Chopping Wood With My Dad Simulator basit bir şekilde oynanabilen; fakat yüksek puan yakalaması bir hayli zor olan bir oyun.