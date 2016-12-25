Christmas Flip, tonton sakallı Noel Baba ile hediye paketlerini toplamaya çalıştığımız bir beceri oyunu. Zorluk açısından Ketchapp’ın oyunlarını mumla aratan yapım Android platformunda ücretsiz karşımıza çıkıyor.

Daha çok telefonda vakit geçirme amacıyla açıp oynayabileceğiniz yılbaşı temalı oyunlardan Christmas Flip. Oyunda amaç Nobel Baba ve diğer karakterleri hediye paketleriyle buluşturmak ancak neredeyse yanınızda duran paketlere ulaşmak göründüğü kadar kolay değil.

Hediyeleri toplamak için yukarı kaydırma hareketi uygulamanız yeterli ancak hediye paketini kaptıktan sonra yere düz düşmeniz gerekiyor. Hediyeyi kapmadan düz düşmeniz durumunda da puan alıyorsunuz ancak kardan adam gibi farklı karakterlerle oynamak istiyorsanız hediyeleri atlamamanız şart. Noel Babayı hediyelerle buluşturmak ise tam bir sabır işi. Hem hediyeyi alıp hem de dümdüz düşmek son derece zor.