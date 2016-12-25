Christmas Flip(iOS)
Hediye paketlerini almak sandığınızdan zor olacak.
Christmas Flip, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte mobil platformda kendini gösteren oyunlar arasında. Yılbaşı melodisi eşliğinde Noel Babanın hediye paketleriyle buluşmasını sağlamaya çalıştığınız oyunu hem iPhone hem de iPad’inizde oynama şansınız var.
iOS platformunda Noel temalı ücretsiz oynanabilir onlarca oyun arasından görsel çizgilerinden ziyade zorlu bir o kadar bağımlılık yapan oynanışıyla ayrılıyor Christmas Flip. Oyunda ilerlemek için yukarı kaydırma yaparak Noel Babayı hediye paketlerine doğru yönlendiriyorsunuz. Hediye paketini alıp yere dengeli şekilde düşmeyi başarırsanız çift puanı kapıyorsunuz. Dengede duramayıp düşerseniz tüm puanınız sıfırlanıyor; aynı noktada duran paketleri tekrar almak için uğraş veriyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Xllusion Ltd
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