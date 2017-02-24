Chroma Rush
Renkleri eşleştirmeye çalışıyor ve dikkatinizi test ediyorsunuz
Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Chroma Rush, birbirinden zorlu bölümleriyle ilgi çekiyor. Renklerle içi dışlı olduğunuz oyunda çok eğleniyorsunuz.
Renk becerilerinizi test edebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Chroma Rush, birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Son derece basit bir oynanışa ve zorlu bölümlere sahip olan oyunda renkleri eşleştiriyorsunuz. Bazen aynı tonu yakalamaya çalışıyor, bazen renkleri büyükten küçüğe diziyor bazen ise karmaşık renkler arasında farklı olan rengi buluyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz ve can sıkıntınıza son verebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz. Oynanışı son derece basit olan oyunda bölümleri geçebilmek için çok dikkatli olmanız gerekiyor.
Milyonlarca oyuncuya sahip olan Blendoku ve Blendoku 2'nin yapımcıları tarafından piyasaya sürülen Chroma Rush, mutlaka telefonlarınızda olması gerekiyor. Renklerle aranız iyise bu oyun çok hoşunuza gidebilir. Chroma Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Lonely Few
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