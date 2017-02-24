Chroma Rush(iOS)
Rengarenk bölümlere sahip harika bir bulmaca oyunu
iPad'leriniz ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz renkli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Chroma Rush, zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz.
Zorlu bölümlere sahip bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Chroma Rush, kolay oynanışı ve renkli bölümleriyle ilgi çekiyor. Farklı mekaniklerin yer aldığı oyunda bazen renkleri eşleştiriyor bazende renkleri sıralamaya çalışıyorsunuz. Milyonlarca oyuncuya sahip olan Blendoku ve Blendoku 2 oyunlarının yapımcısı tarafından yayınlanan Chroma Rush ile boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda birbirinden zorlu bölümler karşınıza çıkıyor. Görme becerilerinizi test edebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.
Can sıkıntınızı giderebileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve aynı zamanda görme becerilerinizi de ölçebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Chroma Rush oyununu mutlaka denemelisiniz. Chroma Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve sonrası
- Üretici:
- Lonely Few
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Chroma Rush Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı