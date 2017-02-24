?     Geri Bildirim
Chroma Rush
TamindirMobilOyunlarBulmacaChroma Rush - IOS Için Bulmaca Oyunu

Chroma Rush

(iOS)
Chroma Rush İndir Hemen İndir

61.9 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Chroma Rush
Chroma Rush
Chroma Rush
Chroma Rush

Rengarenk bölümlere sahip harika bir bulmaca oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

iPad'leriniz ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz renkli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Chroma Rush, zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz.

Zorlu bölümlere sahip bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Chroma Rush, kolay oynanışı ve renkli bölümleriyle ilgi çekiyor. Farklı mekaniklerin yer aldığı oyunda bazen renkleri eşleştiriyor bazende renkleri sıralamaya çalışıyorsunuz. Milyonlarca oyuncuya sahip olan Blendoku ve Blendoku 2 oyunlarının yapımcısı tarafından yayınlanan Chroma Rush ile boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda birbirinden zorlu bölümler karşınıza çıkıyor.  Görme becerilerinizi test edebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz.

Can sıkıntınızı giderebileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve aynı zamanda görme becerilerinizi de ölçebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Chroma Rush oyununu mutlaka denemelisiniz. Chroma Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Chroma Rush için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve sonrası
Üretici:
Lonely Few
Chroma Rush QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Farm Heroes Saga
    Farm Heroes SagaiPhone ve iPad için Eğlenceli Bulmaca Oyunu
  2. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu
  3. Pet Rescue Saga
    Pet Rescue SagaiPhone, iPad, iPod touch için Bulmaca Oyunu
  4. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  5. Criminal Case
    Criminal CaseiPhone ve iPad için Suç Mahali Araştırma Oyunu

Chroma Rush Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster