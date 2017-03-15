Chrome 57, Dizüstü PC'lerde Batarya Ömrünü Uzatmayı Başardı

Dizüstü bilgisayarların batarya ömürlerinin düşmanı olan Chrome tarayıcı, son Chrome 57 güncellemesinden sonra kendini biraz da olsa affettiriyor.

Google, Chrome tarayıcıların her yeni sürümünde ilk olarak dizüstü bilgisayarlarda batarya ömrünü uzatabilmek için çalışıyordu.

Son gelişmeler Chrome 57 güncellemesinden sonra artık bunu bir nebze başarmış olduğunu gösteriyor. Chrome 57 özellikle batarya ömrünü uzatmak için sürümü geliştirmeye odaklanmıştı. Sekme kontrolleriyle beraber bu güncelleme bununla ilgiliydi. Google, Chrome 57'de açık olan sekmelerin CPU'ya yüklediği enerjiyi yüzde1'in altına çekmeyi başarmış görünüyor. Ancak sekmelerden birinde video ya da ses dosyası çalışıyorsa böyle bir kısıtlama olmuyor.

Google, Chrome 57 güncellemesinde bu tip dosyaların çalışmadığı sekmelerde yüzde 25'e kadar güç ekonomisi uygulayabiliyor. Chrome geliştiriciler bir noktadan itibaren artık web geliştiricilerinin de API'lerde benzer çalışmalar yaparak tarayıcının üzerindeki yükü hafifletmek adına bazı çalışmalar yapmaları gerektiğini savunuyorlar.

Bu sayede, yakın bir gelecekte servis edilecek olan güncellemelerin aşamalı bir şekilde dizüstü bilgisayarlarda güç tüketimini daha ekonomik kılması hedefleniyor.