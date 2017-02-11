Chrome Tarayıcı Sizi Sanal Gerçeklik Yardımıyla Osmanlı Saraylarına Taşıyacak

Artık Chrome tarayıcıyla web üzerinde dolaşırken sanal gerçeklik tecrübesi yaşayabileceksiniz. Yeni sürüm Chrome WebVR teknolojisi ile donatılıyor. Böylece Google DayDream gözlük seti sayesinde kullanıcılar sanal gerçekliğinin tüm nimetlerinden faydalanacak.

WebVR altyapısı Chrome Android beta ile akıllı telefonlarda özel VR teknolojisi kullanarak sanal gerçeklik gözlük setleri ile bambaşka bir tecrübe sunmaya hazırlanıyor. Chrome WebVR internet üzerinde en büyük sanal gerçeklik kütüphanesini de yanında getiriyor. Google bloglarında yer alan örneklere bakılacak olursa doğal yaşam, Osmanlı Sarayları, Mars Kolonisi ve ABD Başkanının özel uçağı Air Force One'da dolaşmak bu seçeneklerden sadece bazıları.

Chrome WebVR teknolojisi aslında özellikle Daydream teknolojisi için geliştiriliyor. Yani bir Daydream gözlük seti olan herkes cep telefonlarını bu cihazla bütünleştirerek internet üzerinde sanal gerçeklik sayfalarını rahatlıkla izleyebilecekler.

Bildiğiniz gibi, Google Daydream sanal gerçeklik üzerinde tüm medya mecralarının VR gözlük setlerinde kullanılabilmesine olanak veriyor. VR gözlük setiyle 360 derece haber, film, TV şov ve yarışmalar izlenebiliyor. Çok yakında bu içerikler de kütüphaneye dahil olacak.

Google Daydream VR setlerle uyumlu çalışabilen uzaktan kumanda modüllerine de sahip. Daydream, Android ekosisteminde var olacak şekilde geliştiriliuordu. Şimdi tek yapmamız gereken bir sanal gerçeklik gözlüğü ya da Google Cardboard VR seti edinerek Chrome Android beta sürümünün güncellenmesini beklemek.

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