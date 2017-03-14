Chrome Yeni Güncellenen Skype Eklentisi ile Ufkunuzu Açacak

Chrome için güncellenen Skype eklentisi artık e-posta, takvim, ve Twitter üzerinden doğrudan uygulamaya erişmenizi sağlıyor.

Bu yeni güncellemeyle Chrome tarayıcıyı kullanmayan kullanıcıların hem tarayıcıyı hem de eklentiyi kullanması hedeflenmiş. Yeni eklenti, günlük kullanılan tarayıcı alışkanlıklarına Skype'ın rahatça erişimine olanak tanıyor.

An itibarıyla eklenti sadece iki takvim ve 3 e-posta uygulaması ile bütünleşebiliyor. Bu uygulamalar, Microsoft Outlook Calendar, Google Takvim ve Outlook , Google Inbox, Gmail ve Twitter olarak listelenmiş durumda. Eklenti, e-Posta uygulamalarında "yeni ileti" seçildiği anda tıklandığı anda işlevsel duruma geçiyor. Takvim uygulamalarında da mantık aynı işliyor. Yukarıda listelenmiş olan takvim uygulamalarında yeni bir tarih için bir kayıt oluştururken eklenti de aktif oluyor ve bu kayıt edeceğiniz yeni aktiviteyi Skype listenizle paylaşabiliyorsunuz.

Twitter için de değişik bir durum söz konusu değil. Bire ileti oluştururken açılan alanda Skype butonunu rahatça kullanabiliyorsunuz. Tüm bunları yapmak için sadece Chrome Skype eklentisine sahip olmanız yetiyor.

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