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CIA Belgelerine Artık İnternet Üzerinden Herkes Ulaşabilir

CIA Belgeleri Artık İnternet Üzerinde

Bill Clinton kendi başkanlığı sırasında yani 1995 yılında, 25 yıl ve üzeri, tarihi önemi olan tüm CIA belgelerini şeffaflık gereği kamuoyuna açma mecburiyeti getirmişti.

Ancak CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı), bu karar uyarınca hazırlıklarını tamamlayarak belgelerdeki gizliliği kaldırıp erişime açmıştı. Ama sonuç pek tahmin edildiği gibi olmadı. Belgelere erişebilmek için ilgililer Maryland'deki Ulusal Arşive giderek bu amaçla ayrılan 4 bilgisayarı kullanması gerekiyordu, bu durum son derece meşakkatli ve yorucuydu. Yine de bu erişim güçlüğüne rağmen, gazeteci ve araştırmacılar 1 milyondan fazla dokümanı bu bilgisayarlar vasıtasıyla kullanarak kamuoyuyla paylaşabilmişlerdi.

Fakat bu şekilde bir paylaşma kamuoyundan çok tepki alıyordu. Sonunda yapılan yoğun baskı sayesinde CIA geçen yıl söz verdiği gibi bu ay gizliliği kaldırılan tüm dokümanları internet kullanıcılarının erişimine açtı. Bu kararıyla Vietnam ve Kore savaşları, soğuk savaş dönemi, UFO ve telepati dosyaları gibi 11 milyonu aşkın CIA belgesi artık internette uçuşuyorlar. Bu belgelerden merak ettiğiniz bir şeyler varsa buradan ulaşmanız artık mümkün.

Wikipedia, CIA ve NSA Arasındaki Savaş İnternetin Geleceğini Değiştirebilir

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Yazar: - 18.01.2017

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