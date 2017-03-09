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CIA'dan, WikiLeaks'e Çok Tartışılacak Bir Cevap: Casusluk Bizim İşimiz

CIA, WikiLeaks'e Çok Tartışılacak Bir Cevap Verdi: Casusluk Yapmak Bizim İşimiz

CIA, dün sabah saatlerinde WikiLeaks tarafından internete sızdırılan ve cep telefonlarının, bilgisayarların, akıllı televizyonların Merkezi Haberalma Teşkilatı tarafından izlendiğini iddia ettiği raporuna cevap verdi.

"Amerika'nın güvenliğini sağlamak ve casusluk yapmak bizim işimiz, CIA'nın elbette en iyi cihazlara ihtiyacı var. Rica ederiz Amerika, görevimiz teşekküre gerek yok" diye iddialara cevap veren CIA'nın kamu ve sivil güvenliği biraz farklı anladığını düşünmekte elbette serbestiz, ancak WikiLeaks'e verdikleri cevap da oldukça lakayt bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Ancak CIA bu cevabı verse de, Wikileaks'in sızdırdığı dokümanların gerçek ya da sahte olabileceğine dair bir açıklama hala yapmış değil. Bu dokümanların gerçek olduğu ispatlanırsa, ABD milli güvenlik ve sivil haklar platformlarında oldukça sert tartışmalar başlayacak gibi görünüyor.

WikiLeaks belgeleri, internet bağlantılı televizyonların dinleme cihazına (böcek) nasıl dönüştürüldüğünü de detaylandırmış, CIA'nin yüksek teknolojik araçlara ve sistemlere ulaşma merakından da söz ederek, bazı CIA yazılımlarının internet ağlarına da bulaşabildiğini de iddia ediyordu.

WikiLeaks raporuna ilk tepki Apple'dan gelmişti. Şirket,  WikiLeaks'in işaret ettiği güvenlik açıklarını kapattığını söylemişti.

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Yazar: - 09.03.2017

CIA'dan, WikiLeaks'e Çok Tartışılacak Bir Cevap: Casusluk Bizim İşimiz İçin Yorum Yaz

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