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CIA'in Sızmalarına Karşı Alınabilecek Önlemler

Wikileaks CIA

Wikileaks'in geçtiğimiz hafta ortaya çıkardığı "Kasa Dairesi 7" isimli belgeler, dünya çapında gizlilik ve güvenlik konusunda ciddi endişeler yarattı. Zira Amerikan İstihbarat Servisi CIA'in 2013-2016 yılları arasında internet erişimi olan hemen her cihaz üzerinden ortam dinlemesi yapabildiği belgelendi. CIA'e karşı bir güvenlik duvarı oluşturak tahmin edersiniz ki o kadar da kolay değil, ancak yine de CIA'den korunabilmek adına çeşitli önlemler alınabilir.

Önecelikle çağımızın zorunlu ihtiyaçlarından biri haline gelen ve günümüzü beraber geçirdiğimiz akıllı telefonlara değinelim. Rapora göre CIA,Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda CIA, telefonlara sızarak kullanıcıların ses ve mesaj verilerini toplayabiliyor. Wikileaks belgelerine dayanarak durumu özetlemek gerekirse CIA, Android 4.0 versiyonu yüklü cihazlara ve iOS 8.2 ve altı versiyonuna sahip Apple cihazlara sızabiliyor. Buna karşı önlem almak için ise kullanıcıların daha güncel Android sürümüne geçmesi ve iOS kullanıcılarının ise iOS 9 ve üzeri sürümlere geçmesi öneriliyor.

CIA ortam dinlemesi

Akıllı televizyonlar da yine CIA'in sızabildiği cihazlard arasında gösteriliyor. Ancak yalnızca Samsung'un F8000 model akıllı televizyonunun kontrol edilebildiği belgelenmiş. Buna göre söz konusu model akıllı televizyon uzaktan kumanda edilebilirken, televizyonların internet, mikrofon ve kamera özellikleri vasıtasıyla ortam dinlemesi ve izlemesi yapılabiliyor. Kullanıcıların önlem olarak kullanmadıkları zaman TVlerin internet bağlantısını ve kamera özelliklerinin bağlantısını kesmesi öneriliyor. Ayrıca Wi-Fi bağlantılarının şifrelenmesi ve TV'ye güncel yazılımların yüklenmesi yine gereken önlemler arasında. Samsung ise F8000 modeli için inceleme başlatıığını gerekli müdahalelerin yapılacağını duyurdu.

WhatsApp Önlemleri

Bunun yanı sıra, dünya çapında bir milyarın üzerinde kullanıcısı olan WhatsApp'ın ve diğer anlık mesajlaşma uygulamaları Telegram ile Signal'in de CIA'den nasibini aldığı kanıtlandı. Ancak WhatsApp'ın geçen yıl getirdiği uçtan uca şifreleme özelliği ile buna önlem alındı. Tabii 2013 yılından 2016'ya kadar olan oldu bile. Anlık mesajlaşma uygulamalarının E2EE şifreleme sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Oto bilgisayar

Akıllı arabalar

Son olarak otomobiller de risk altında görünüyor. Zira Wikileaks belgelerine göre CIA, internet bağlantılı bilgisayar sistemlerini kullanan otomobillere de uzaktan erişim sağlamaya çalışıyor. Özellikle suikast operasyonları için otomobillere sızmanın hedeflendiği belirtiliyor. Alınabilecek önlem yine güncellemeler yapmak. Hem akıllı otomobil sistemlerinin hem de Windows, macOS ve Linux tabanlı bilgisayar kullanıcılarının kesinlikle en güncel sürümleri edinmeleri öneriliyor.

İndir25.9 MB
WhatsApp Messenger Android
WhatsApp Messenger Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir18.6 MB
WhatsApp Messenger iOS
WhatsApp Messenger iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir8.7 MB
Telegram Messenger Android
Telegram Messenger Android Android için Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir9.3 MB
Telegram Messenger iOS
Telegram Messenger iOS iPhone ve iPad için Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir
Signal Android
Signal Android Android İçin Güvenli Mesajlaşma Platformu

İndir8.7 MB
Signal iOS
Signal iOS iPhone ve iPad için Telefon Görüşmesi Şifreleme Uygulaması

Apple ve Google'ın Ardından Microsoft'ta CIA Karşıtı Önlemlerini Açıkladı

WikiLeaks Teknolojinin Devleri ile Beraber CIA'e Karşı Savaşacak

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Yazar: - 12.03.2017

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