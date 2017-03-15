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Çift Selfie Kameralı Oppo F3 Plus'ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Oppo denilince ülkemizde akla ilk olarak mp3 veya Blu-ray oynatıcılar gelse de Çinli firma 2011 tarihinden beri akıllı telefon sektöründe de faaliyet gösteriyor. F3 Plus olarak adlandırdıkları çift ön kameralı yeni akıllı telefonun çıkış tarihi ise resmi olarak açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Oppo yetkilileri tarafından F3 ve F3 Plus modellerinin kısa süre içerisinde tanıtılacağı doğrulanmıştı. Yeni gelen resmi açıklamaya göre ise Oppo F3 Plus adlı model 23 Mart tarihinde tanıtılacak. F3 Plus'la birlikte muhtemelen F3 modeli de tanıtımda yer alacak.

Çift selfie kameralı F3 Plus'ın ön kameraları 16MP çözünürlükte bir ana kamera ve 8MP çözünürlüklü bir ikincil kamera şeklinde. Telefonun arka kamerası hakkında ise henüz bir bilgi yok. F3 Plus'ın diğer özellikleri konusunda da bir bilgi bulunmuyor fakat söylentilere göre 6 inç'lik bir HD çözünürlüklü ekran, Qualcomm Snapdragon 653 işlemcisi, 4GB RAM, 64GB hafıza ve 4.000 mAh batarya olası görünüyor.

Fiyatı konusunda da henüz bir bilgi bulunmayan Oppo F3 Plus'ın Hindistan, Endonezya, Myanmar, Filipinler ve Vietnam gibi ülkelerde satılacağı açıklandı. Umarız Çinli üretici geliştirdiği akıllı telefonları zamanla diğer ülkelerde de satmaya başlar.

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Yazar: - 15.03.2017

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