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Çılgın Hacker 160 Bin Yazıcıyı Hackledi!

Yazıcı Hackleyen Hacker

İyi niyetli bir hacker yazıcıları hacklemeyi başardı. İnternet üzerinden 160 binin üzerine yazıcıyı hacklemeyi başaran kişi, ciddi bir uyarı verdiğini göstermek için yukarıdaki görselde bulunan ASCII karakterlerinden bir metin çıktısı gönderdi. 

160 binin üzerinde yazıcıyı hacklemeyi başaran iyi niyetli bir korsan, ofis yazıcılarından satış terminallerine kadar değişen cihaz portföyünü hedef alarak büyük bir vurguna imza attı. Vurgun derken yanlış anlaşılmasın, ASCII karakterlerinden oluşturulmuş çıktılar yolladı. The Register'a konuşan hacker, "Bu bir tür uyarıydı. Birkaç ay önce yazıcılarla ilgilenmeye başladım. Yazıcılar hakkında çok sayıda makale gördüm ve merak ettim. Sonra ise olaylar gelişti" minvalinde bir açıklamada bulundu. 

Internete bağlı Xerox ürünlerine yerleştirilen bir komut dosyasıyla saldırı düzenleyen hacker, kodları uzaktan yönetebileceği bir şekilde yazdığını ve web arayüzünde bu işlemleri gerçekleştirdiğini bildirdi. Üstelik mevzubahis 160 binin üzerinde yazıcının temsili olduğunu, daha fazlasına ulaşabileceğini de ifade etti. 

Açıkçası bu durum, internete bağlı çalışan yazıcıların güvenliğini sorgulamamıza neden oldu. Yaşanan bu durum şimdilik bir uyarı niteliği taşıyordu ama ilerleyen dönemlerde hackerlar tarafından sömürülebilir. 

Olayın mağdurlarından bazıları:



Siz bu olay için ne düşünüyorsunuz?

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Yazar: - 07.02.2017

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