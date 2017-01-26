Cilt Kanseri Teşhisinde Yapay Zeka Teknolojisi

Stanford Üniversitesi ve Cancer Research UK araştırmacıları, yapay zekanın cilt kanserinin teşhisinde mükemmel sonuçlar verdiğini tespit ettiler. Google’ın görsellerle arama teknolojisinde esinlenen araştırmacılar, aynı yöntemle kanser teşhis edebilen yapay zeka geliştiriyorlar.

Yapay zeka, cilt fotoğraflarını tarayıp en yaygın cilt kanseri türüne "karsinom", en ölümcül olana ise "melanom" işareti koyarak hastalığı teşhis edebiliyor. Yazılım, test aşamasında 130 binden fazla fotoğraf taradı ve 2000 farklı hastalığı inceledi. Sonuçlar 21 onkoloji uzmanının görüşleriyle karşılaştırıldığında, yazılımın mükemmele yakın sonuç verdiği görüldü.

Bu araştırmayla, cilt kanserini evimizden telefonlarımızla da teşhis edebileceğimiz günlerin çok yakın olduğu sinyalleri verilmiş oldu. Stanford Üniversitesi araştırmacıları, geliştirilen yapay zekanın kliniklerde de test edileceğini ifade etti. Cancer Research UK araştırmacıları da söz konusu teknolojinin doktorlar için çok faydalı bir araç olabileceğini kaydetti.

Yapay zekanın her geçen gün daha çok geliştiği çağımızda, felaket senaryolarındaki gibi sonumuz bu teknolojinin elinden mi gelir bilinmez ama işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor olduğu ortada.