Çin, ABD'yi Siber Saldırılara Son Vermesi Konusunda Uyardı

Geçtiğimiz günlerde Wikileaks’in ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) Çin’i hedef alan siber saldırılarda bulunduğunu kanıtlayan belgeri paylaşması üzerine, Pekin yönetimi harekete geçti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, son olağan basın toplantısında Çin’i hedef alan siber saldırılardan duydukları endişeyi dile getirirken, Washington yönetimini siber saldırı faaliyetlerine son vermesi konusunda uyardı.

Çin yönetimi adına konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Şuang, Çin’in ülkelerin egemenliğini tehdit eden siber saldırıların her türlüsüne karşı olduğunu ifade ederken, ABD’nin Çin ya da diğer ülkeleri dinleme ve izleme faaliyetlerine son vermesini arzu ettiklerini de sözlerine ekledi.

Ayrıca Şuang, kendi ülkeleri adına tüm siber güvenlik önlemlerinin sağlanacağını belirtirken, uluslararası kamuoyunun da bu konuda uyanık olmasını ve diğer ülkelerin de siber güvenliklerini sağlamaları gerektiğine vurgu yaptı. Pekin yönetiminin siber güvenliği sağlamak adına diğer ülkelerle diyalog ve işbirliğine açık olduğu da dile getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Wikileaks’in ortaya çıkardığı belgelerde, CIA’in dünya çapında organize ettiği siber operasyonlarda kullanılan yöntem ve araçlar gözler önüne serilmişti. Wikileaks belgelerine göre CIA, mobil telefonlar ve bilgisayar işletim sistemlerine sızarak izleme ve dinleme faaliyetleri yürütebiliyor.

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