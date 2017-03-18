Çin Bir Sosyal Medya Sitesini Daha Yasakladı

İnternete karşı aldığı katı önlemler ile tanınan Çin, Facebook ve Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarının da yer aldığı yasaklılar listesine Pinterest'i de ekledi.

Büyük Güvenlik Duvarı (Great Firewall) ismiyle hayata geçirilen yasalar kapsamında Çin, vatandaşlarının internet erişimlerini hukuki ve teknolojik yollardan kısıtlıyor. Bu engellemeye karşı harekete geçenlerin kurduğu GreatFire.org isimli internet sitesine göre, hükümet tarafından alınan yeni kararlarla birlikte yasaklı siteler listesi genişledi ve bunların arasına Pinterest de girdi.

Yazılı herhangi bir paylaşılımın yapılamadığı, sadece internet üzerinde denk geldiğiniz resimleri kaydetmenize ya da kendinize ait resimleri siteye yüklemenize olanak sağlayan Pinterest, uzun süredir ülkede rahatça kullanılabiliyordu. Mart ayının başından bu yana uygulanan yasağın, yakın zaman sonra düzenlenecek Çin Ulusal Halk Kongresi sebebiyle uygulanmaya başlamış olabileceği de söylendi.

Beijing yönetimi için yılın en kritik anlarına sahne olan kongre kapsamında, ülkenin tke partisinin bütün delegeleri ve bütün liderler bir araya gelerek, ülkenin son durumuna ve ekonomik gidişata dair konuşmalar yapıyor ve karar alıyorlar. Bu sebeple ülkenin en hassas zamanları olarak gösterilen kongre günlerinde ülkede ekstra güvenlik önlemleri alınıyor.

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