Çin Hükümetinin Microsoft'a Sipariş Ettiği Özel Windows 10 Hazır

Çin Hükümeti'nin işletim sistemleri ve çeşitli uygulamalarla ilgili birçok yaptırımı var. Ülke politikasına uymayan belli programları ya yasaklıyor ya da kendisine uygun hale getirtilmesinde ısrarcı olabiliyor. Windows 10'da bu katı kurallardan nasbini almış bir yazılım.

Windows 10 'da bu dertten mustarip olan yazılımlar listesindeydi. Çin Hükümeti'nin taleplerini göz önüne alan Microsoft, China Electronics Technology Group (CTEC) ile beraber çalışarak, Çin'e özel ısmarlama bir işletim sistemi tasarlıyordu. İşte bu ısmarlama işletim sistemi Wall Street Journal'ın haberine göre sonunda tamamlandı ve ülkede çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce Windows 8'i yasaklayan Çin Hükümeti'nden yeterince tecrübe edinen Microsoft, bu kez aynı kaderi paylaşmaması için Windows 10'u ısmarlama yapmayı kabul etmişti. Windows 8 Çin tarafından "tekel" yaratabileceği endişesi ile yasaklanmıştı. Kısaca Windows 8'den ağzı yazan yazılım devi, Windows 10'u son derece dikkatle ülke şartlarına uygun hale getirdi. Öte yandan Microsoft, Çin'de Tencent, Lenovo ve Xiaomi ile stratejik ortaklıklar peşinde olduğu için "Kazın geleceği yerden tavuğu esirgemeyelim" mantığı ile önemli bir hamle de yapmış oluyor.

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