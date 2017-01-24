Çin Küresel Ticarete Tam Destek Verdi Ancak İnterneti Tamamen Engelledi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin internetle olan savaşı gün geçtikçe sertleşiyor. Küresel ticarete destek veren söylemlerde bulunan hükümet, interneti tamamen engelliyor. VPN kullanmak tamamen yasaklanıyor.

Çin Hükümeti'nin onayladığı yasalar kullanıcıları, kurumları, sosyal gurupları yaptırımları kıskacına alıyor. Geçtiğimiz sene sonunda kullanıcıların “anonim” hesap açmasına yasaklayan Çin Hükümeti VPN uygulamalarını tamamen kontrol altına almak ya da yasaklamak suretiyle internet üzerindeki baskısını daha da artırdı. Hükümet özgür ve global ticaret için Davos'da demeçler vermesine rağmen internet üzerinden baskılarını dayanılmaz bir biçimde sertleştiriyor.

Çin ticaret yapılması için yabancı sitelere VPN kullanarak ulaşan kullanıcıların internet hareketlerini kontrol atına almak için VPN servislerinin kontrolünü tamamen milli İnternet Servis Sağlayıcılara devretti. Çin Hükümetinin YouTube, Twitter, Facebook ve Wikipedia gibi yasaklanması üzerine kullanımı artan VPN uygulamalarını da artık tamamen hükümet kontrol edecek.

Çin İletişim ve Teknoloji Bakanlığı acil bir kararname yayınlayarak ülkede VPN kullanımının ticaret yapan kurumlarca yapılmasını ve bu kullanımında hükümet tarafından denetlenmesini şart koştu. Söz konusu kurumların VPN kullanmak için de ticari kimliklerini ve hükümetten lisanslamaları gerekiyor. Yani kısaca Çin'de ticaret yapmak istiyorsanız VPN kullanmak zorundasınız. VPN kullanmak için ticarethanenizi lisanslamanız gerekiyor, bu lisans sonucu kullanacağınız VPN servisi yine tamamen hükümet tarafından kontrol ediliyor. Kısaca internet giriş çıkışlarınız raporlanıyor. Bunun yanı sıra artık kişisel VPN kullanımı Çin'de tamamen suç olacak.

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