Çin, Yeni Uzay Projesiyle Rekora Koşuyor

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kapsamlı uzay projeleri planlayan Çin bu kez çıtayı iyice yükseltti. Bu yılki uzay projesiyle tam 30 görev gerçekleştirmeyi hedefleyen Çin, bu proje ile bu alanda rekor kırmayı planlıyor.

Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketi, yaptığı açıklamada 2017 planları dahilinde uzaya 30 görev göndererek rekor kırmayı hedeflediklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl uzaya 22 görev fırlatarak uzay projelerindeki ciddiyetini ortaya koyan Pekin yönetimi, bu yıl 30 görev fırlatma planıyla uzay projelerindeki faaliyetlerini bir kademe daha artırmayı düşünüyor.

Proje kapsamında Çin, yerel dilde “Uzun Yürüyüş” anlamına gelen Çangcıng serisi roketler fırlatarak Ay’ın uzak bölgelerinde ve Mars’ta keşifler yapacak. Sonrasında Ay yüzeyine yumuşak iniş yapacak olan Çang’ı-5 uzay aracı yüzeyden örnekler alıp Dünya’ya geri dönecek. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Direktörü Vang Caaoyao, ülkenin ilk uzay kargo gemisi Tiencou-1’i de bu yılın ilk yarısında yörüngeye fırlatmayı planladıklarını açıkladı. Tiencou-1, halihazırda yörüngede bulunan Tiengong-2 uzay laboratuvarına kenetlenerek deneysel çalışmalara destek sağlayacak.

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