Çin'de Yapay Zeka İnsanı Yendi

Çin'in arama motoru Sogou tarafından geliştirilen bir yapay zeka, katıldığı popüler bilgi yarışmasında beklenmedik bir performans sergiledi. Diğer bütün insan katılımcıları geçen robot, yarışmayı birinci bitirdi.

Çin'de faaliyet gösteren Sogou isimli arama motoru, "Wangzai" isimli, yapay zekaya sahip bir robot geliştirmeyi başardı. Geliştirdiği bu robot ile ABD'de yıllardır yayınlanan "Who's Still Standing?" -Türkiye'de de Eyvah Düşüyorum ismiyle yayınlanmıştı- yarışmasının Çin versiyonu "Yizhan Daodi"ye katıldı. Bilgi depolama kapasitesinin yanı sıra insan mimiklerini taklit etme yeteneğine de sahip olan robot, aralarında Harvard Üniversitesi mezunu olan yarışmacıları da geçmesini bildi. Bağımsız analiz, hızlı algılama ve tepki verme özellikleri bulunan Wangzai, bu özellikleri sayesinde bütün sorulara çok hızlı şekilde cevap verdi ve yarışmayı birinci tamamladı.

Bir başka Çin menşeili arama motoru Baidu tarafından hazırlanan "Xiaodu" isimli robot da geçtiğimiz günlerde insanlara karşı mücadele etmişti. Robot, insan yüzü tanıma ve seslerini ayırt etme gibi kabiliyetlerin test edildiği bir deneyde insan rakiplerini yenmişti.

Yapay zeka araştırmaları Çin'de en önemli ar-ge çalışmalarının da başında geliyor. Daha önce Dünya İnternet Konferansı tarafından yayınlanan bir rapora göre, ülkede yapılan yapay zeka araştırmalarının bütçesi 2,6 milyar doları aşmış durumda.

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