Çin'in Yeni İnternet Yasası 'Darısı Başımıza' Dedirtiyor

Çinli GSM operatörleri, bu yıl 1 Ekim'den itibaren ülke çapında uzun mesafeli görüşmeler için mobil dolaşım ücret ve harçlarını ortadan kaldıracak. Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqian’ın bu harcamaları sona erdirecek hükümet çalışma raporlarını duyurduktan kısa süre sonra, Çin’in servis sağlayıcılarından tasarıya onay geldi.

Çin Mobil İletişim (China Mobile), Çin Birleşik Şebeke İletişim Grubu (China Unicom) ve Çin Telekomünikasyon Şirketi (China Telecom), Çin Halk Cumhuriyeti’nin 68’inci kuruluş yıl dönümü 1 Ekim 2017’den itibaren Çin’de uzun mesafe ve dolaşım (roaming) ücretlerini almayacaklarını açıkladı. Toplam yurt içi dolaşım gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturan uzun mesafeli ücretlerin, ortadan kaldırılmasıyla aboneler daha düşük fiyatlandırmaya tabi tutulacaklar.

Çin'deki uzun mesafe ve dolaşım tarifelerini tamamen kaldıracaklarını açıklayan Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakan Yardımcısı Chen Zhaoxiong, "Küçük ve orta büyüklükteki iş yerleri için uluslararası uzun mesafe aramalarını ve internet erişim ücretlerini büyük ölçüde düşüreceğiz" şeklince konuştu.