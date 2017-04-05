Circle Sweep, Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Oyunda aynı renkte olan baloncukları eritmeniz gerekli. Yalnız klasik bulmaca oyunlarına oranla Circle Sweep'in tarzı biraz farklı. Circle Sweep oyununda baloncuklar bir kare içerisinde değil bir çember etrafında duruyor.

Circle Sweep oyununda sizin çember etrafına dizilmiş baloncukları eritmeniz gerekiyor. Yalnız eritme işlemini yaparken dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü yanlış yaptığınız her bir hamle sizin yıldız sayınızın düşmesine neden oluyor. Circle Sweep oyununda ne kadar az hata yaparsanız o kadar fazla puan kazanabilir ve yeni bölümlere daha hızlı geçebilirsiniz.

Circle Sweep oyununda aynı renkteki baloncukları farklı hamleler ile eritme imkanınız var. Oyun boyunca kendi stratejinizi kurmalı ve kurduğunuz stratejiyi uygulamasınız. Bu sayede bulunduğunuz bölümü daha kolay geçebilir ve daha fazla puan kazanabilirsiniz.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle birlikte Circle Sweep ile bulmaca oyunu oynamaktan zevk alacaksınız. Boş zamanlarınızda Circle Sweep ile eğlenebilir ve vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Hemen şimdi Circle Sweep oyununu indirin ve eğlenceyi başlatın.