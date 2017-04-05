?     Geri Bildirim
Circle Sweep
TamindirMobilOyunlarBulmacaCircle Sweep - IOS Için Bulmaca Oyunu

Circle Sweep

(iOS)
Circle Sweep İndir Hemen İndir

158 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Circle Sweep
Circle Sweep
Circle Sweep
Circle Sweep
Circle Sweep

Circle Sweep ile çember etrafında dizilmiş olan baloncukları eritin!

Uğur Sağlam Son güncelleme 41 dakika önce

Klasik bulmaca oyunlarından sıkılmışsanız ve farklı bir bulmaca oyunu arıyorsanız Circle Sweep tam size göre. iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Circle Sweep, size farklı bir bulmaca oyunu deneyimi sunuyor.

Circle Sweep oyununda çember etrafına dizilmiş olan baloncuklarla mücadele ediyorsunuz. Oyunda bir çember etrafında farklı renklerde onlarca baloncuk bulunmakta. Sizin Circle Sweep oyunundaki göreviniz ise bu baloncukları renklerine göre birleştirmek ve eritmek. Aynı renkte en az 3 tane baloncuğu eritebilirsiniz. Eğer aynı renkteki daha fazla baloncuğu eritmek istiyorsanız bu işlemde bazı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Circle Sweep oyununda bazı sihirli hamleler mevcut. Bu hamleleri yaptığınız zaman daha fazla puan kazanabiliyor ve yeni bölümlere daha hızlı geçebiliyorsunuz. Sihirli hamlelerin nasıl yapıldığını ise oyunun size belirli aralıklarla sunduğu öğreticiden görebilirsiniz.

Oyunda baloncukların üzerinde yazan bazı sayılarla karşılaşacaksınız. Bu sayılar size baloncukları kaç adım hareket ettirebileceğinizi söylüyor. Eğer baloncukların üzerinde herhangi bir yazı yoksa o baloncuğu bir adım hareket ettirebilirsiniz demektir. Bu gibi ipuçları ile birlikte Circle Sweep oyununun en iyi oyuncusu siz olabilirsiniz.

Eğlenceli müziği ve profesyonel bir şekilde hazırlanmış grafiği ile birlikte Circle Sweep oyununu hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.

Circle Sweep için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Planet of the Apps LTD
Circle Sweep QR Kodu Okutarak İndir

Bulmaca Popülerleri

  1. Candy Crush Saga
    Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
  2. Kim Milyoner Olmak İster
    Kim Milyoner Olmak İsteriPhone ve iPad için Yarışma Oyunu
  3. KAMI 2
    KAMI 2iPhone ve iPad İçin Minimalist Bulmaca Oyunu
  4. Criminal Case
    Criminal CaseiPhone ve iPad için Suç Mahali Araştırma Oyunu
  5. TETRIS
    TETRISiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Tetris Oyunu

Circle Sweep Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster