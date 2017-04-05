Klasik bulmaca oyunlarından sıkılmışsanız ve farklı bir bulmaca oyunu arıyorsanız Circle Sweep tam size göre. iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Circle Sweep, size farklı bir bulmaca oyunu deneyimi sunuyor.

Circle Sweep oyununda çember etrafına dizilmiş olan baloncuklarla mücadele ediyorsunuz. Oyunda bir çember etrafında farklı renklerde onlarca baloncuk bulunmakta. Sizin Circle Sweep oyunundaki göreviniz ise bu baloncukları renklerine göre birleştirmek ve eritmek. Aynı renkte en az 3 tane baloncuğu eritebilirsiniz. Eğer aynı renkteki daha fazla baloncuğu eritmek istiyorsanız bu işlemde bazı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Circle Sweep oyununda bazı sihirli hamleler mevcut. Bu hamleleri yaptığınız zaman daha fazla puan kazanabiliyor ve yeni bölümlere daha hızlı geçebiliyorsunuz. Sihirli hamlelerin nasıl yapıldığını ise oyunun size belirli aralıklarla sunduğu öğreticiden görebilirsiniz.

Oyunda baloncukların üzerinde yazan bazı sayılarla karşılaşacaksınız. Bu sayılar size baloncukları kaç adım hareket ettirebileceğinizi söylüyor. Eğer baloncukların üzerinde herhangi bir yazı yoksa o baloncuğu bir adım hareket ettirebilirsiniz demektir. Bu gibi ipuçları ile birlikte Circle Sweep oyununun en iyi oyuncusu siz olabilirsiniz.

Eğlenceli müziği ve profesyonel bir şekilde hazırlanmış grafiği ile birlikte Circle Sweep oyununu hemen şimdi indirin ve oynamaya başlayın.