CitizenAID, Android telefon ve tabletlerde çalışan ilk yardım uygulamasıdır.

Artan terör olaylarının üzerine konuyla alakalı da teknolojik gelişmeler görülmeye başladı. Terör olaylarının tam olarak önüne geçmek henüz mümkün olmasa da CitizenAID uygulaması terör olaylarının ardından yaşanan yıkıcı sonuçları biraz olsun hafifletecek ve hatta insanları hayatta tutmaya yarayacak son derece yararlı bir ilk yardım uygulaması olarak dikkat çekti.

İngiltere menşeili uygulama İngiltere'de büyük bir terör saldırısının beklenmesi üzerine yapımcıları harekete geçirdi. Teröre önlem teşkil edebilecek uygulamarın peşine düşülürken CitizenAID uygulaması, saldırıların ardından yaşanan panik ortamında yararlılara ilk yardım uygulamasını hiç bilmeyen birine bile adım adım basit bir şekilde anlatıyor. O an yükselen adrenalin ve panik ortamına rağmen CitizenAID'in kolay arayüzü ve hem görsel hem yazı olarak anlaşılır bir anlatımı olması işleri çok daha kolay hale getiriyor. Bir hayat kurtarmanın önemini göz önünde bulundurursak uygulamanın, terör saldırılarında hayatını kaybeden insan sayısını azaltabileceği ihtimali ağır basıyor. Hayat kurtaran bir mobil uygulama olarak lanse edilen CitizenAID uygulaması, Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak indirilebiliyor.