CitizenAID, iPhone ya da iPad üzerinde kullanılabilen bir güvenlik uygulamasıdır.

Uzmanlar tarafından İngiltere'de geliştirilen CitizenAID uygulaması, İngiltere'de beklenen büyük çaplı bir terör saldırısının üzerine girişilen teröre önlem amaçlı uygulama arayışının bir sonucu olarak geliştirildi. Terör saldırılarına önlem teşkil eden mobil uygulama, saldırıların önüne geçemese de saldırı sonrası yaşanan olumsuz sonuçları azaltabilecek nitelikte. Mobil uygulama, temel bir ilk yardım desteği vererek olay yerindeki yararlıları hayatta tutma adına büyük bir aşama kaydettiriyor.

Artan terör olayları sonrası dünya çapında bu tür uygulamaların sayısı git gide artarken, CitizenAID basit kullanımı ile hiç bir ilk yardım bilgisine hakim olmayan insanların bile olay yerinde müdahale edebilmesine olanak tanıyor. Olay sırasında artan gerilimin ve panik halinin de hesaba katılması ile beraber bir saniyenin bile önem arz ettiği kritik anlarda CitizenAID uygulaması görsel ve yazı olarak adım adım kullanıcıları yönlendirirken, acil müdahale gereken yaralıları hayatta tutmak adına büyük bir destek sağlıyor. CitizenAID mobil uygulaması Android ve iOS platformunda kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak indirilebiliyor.