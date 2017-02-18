?     Geri Bildirim
City of Love: Paris
TamindirMobilOyunlarSimülasyonCity Of Love: Paris - Android Için Simülasyon Oyunu

City of Love: Paris

(Android)
City of Love: Paris İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
City of Love: Paris
City of Love: Paris
City of Love: Paris
City of Love: Paris
City of Love: Paris

Kendi hikayenizi oluşturabiliyor ve Paris'i keşfediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Aşıklar şehri olarak bildiğimiz Paris'te geçen City of Love: Paris oyunu, hikaye tabanlı kurgusuyla ilgi çekiyor. Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz oyunda seçimlerinize göre yeni sonlara ulaşıyorsunuz.

Gidişatı kendi seçimlerinizle belirleyebildiğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan City of Love: Paris, gizemli olayları çözüp yeni yerleri keşfettiğiniz bir oyundur. Aşıklar şehri olarak bildiğimiz Paris'te geçen oyunda kendi hikayenizi oluşturabiliyor ve gerçekçi animasyonlarla oyunun içerisine girebiliyorsunuz. Gerçekçi bir atmosferde geçen oyunda seçimleriniz kritik rol oynuyor. Oldukça güzel animasyonlara sahip olan oyunda birbirinden gizemli hikayeler ve olaylar sizleri bekliyor. Şehir hayatını iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayan oyunda çok eğlendiğinizi ve merak içerisinde kaldığınızı da söyleyebilirim. 

Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı oyunda sosyal ilişkiler yaşayabiliyor ve yaptığınız her seçimin sonuçlarına katlanıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda bağımlılık da yaşıyorsunuz. Oynanışı oldukça kolay olan oyunda birbirinden karmaşık olaylar sizleri bekliyor. City of Love: Paris oyununu sakın kaçırmayın.

City of Love: Paris oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

City of Love: Paris için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
UbiSoft Entertainment
City of Love: Paris QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Hay Day
    Hay DayAndroid için Sanal Çiftlik Oyunu
  2. Farming Simulator 14
    Farming Simulator 14Android için Tarla Sürme Simülasyonu
  3. Car Simulator OG
    Car Simulator OGAndroid için Simülasyon Oyunu
  4. FarmVille 2
    FarmVille 2Android için Çiftlik Kurma Oyunu
  5. Farming Simulator 16
    Farming Simulator 16Android için Çiftlik Simülatörü

City of Love: Paris Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster