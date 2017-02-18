City of Love: Paris(Android)
Kendi hikayenizi oluşturabiliyor ve Paris'i keşfediyorsunuz
Aşıklar şehri olarak bildiğimiz Paris'te geçen City of Love: Paris oyunu, hikaye tabanlı kurgusuyla ilgi çekiyor. Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz oyunda seçimlerinize göre yeni sonlara ulaşıyorsunuz.
Gidişatı kendi seçimlerinizle belirleyebildiğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan City of Love: Paris, gizemli olayları çözüp yeni yerleri keşfettiğiniz bir oyundur. Aşıklar şehri olarak bildiğimiz Paris'te geçen oyunda kendi hikayenizi oluşturabiliyor ve gerçekçi animasyonlarla oyunun içerisine girebiliyorsunuz. Gerçekçi bir atmosferde geçen oyunda seçimleriniz kritik rol oynuyor. Oldukça güzel animasyonlara sahip olan oyunda birbirinden gizemli hikayeler ve olaylar sizleri bekliyor. Şehir hayatını iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayan oyunda çok eğlendiğinizi ve merak içerisinde kaldığınızı da söyleyebilirim.
Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı oyunda sosyal ilişkiler yaşayabiliyor ve yaptığınız her seçimin sonuçlarına katlanıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda bağımlılık da yaşıyorsunuz. Oynanışı oldukça kolay olan oyunda birbirinden karmaşık olaylar sizleri bekliyor. City of Love: Paris oyununu sakın kaçırmayın.
City of Love: Paris oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- UbiSoft Entertainment
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