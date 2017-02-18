?     Geri Bildirim
City of Love: Paris
TamindirMobilOyunlarSimülasyonCity Of Love: Paris - IOS Için Simülasyon Oyunu

City of Love: Paris

(iOS)
City of Love: Paris İndir Hemen İndir

120 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
City of Love: Paris
City of Love: Paris
City of Love: Paris
City of Love: Paris
City of Love: Paris

Seçimlerinize belirlenen hikayelerde rol alıyor ve karmaşık olayların arasına giriyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

City of Love: Paris, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda kendi seçimlerinize göre şekillenen hikayeler arasında yer alıyorsunuz.

Hikaye tabanlı bir simülasyon oyunu olarak dikkat çeken City of Love: Paris oyunu adından da anlayabileceğiniz gibi Paris'te geçiyor. Aşıklar şehri olarak bildiğimiz Paris'in her noktasını keşfetmemizi sağlayan oyunda seçimlerimize göre ilerliyor ve sorulara yanıt vererek hikayemizi oluşturuyoruz. Birbirinden gizemli olaylar ve karmaşık olayların arasına dalıyor ve boş vakitlerinizi değerlendiriyorsunuz. Can sıkıntınızı giderebileceğiniz oyunda gerçekçi bir atmosferle karşılaşıyor ve oyunun içerisine dalıyorsunuz. Sosyal ilişkilerin, karmaşık olayların ve kritik kararların yer aldığı City of Love: Paris'i mutlaka denemelisiniz.

Çizgi roman tarzı grafiklere sahip olan oyunda birbirinden farklı yüzlerce karakter yer alıyor. Oynanışı oldukça kolay olan oyunda son derece dikkatli olmalı ve düşünerek ilerlemelisiniz. Merak uyandırıcı etkisi oldukça fazla olan oyunda bağımlılık da yaşıyorsunuz. City of Love: Paris'i sakın kaçırmayın.

City of Love: Paris oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

City of Love: Paris için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
UbiSoft Entertainment
City of Love: Paris QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Hay Day
    Hay DayiPhone ve iPad için Çiftlik Kurma Oyunu
  2. Euro Truck Driver
    Euro Truck DriveriPhone ve iPad için Kamyon Simülatörü
  3. Farming Simulator 16
    Farming Simulator 16iPhone ve iPad için Çiftlik Oyunu
  4. Dragon City
    Dragon CityiPhone ve iPad için Ejderha Geliştirme Oyunu
  5. FarmVille 2
    FarmVille 2iPhone ve iPad için Çiftlik Kurma ve Yönetme Oyunu

City of Love: Paris Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster