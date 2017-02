City of Love: Paris, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda kendi seçimlerinize göre şekillenen hikayeler arasında yer alıyorsunuz.

Hikaye tabanlı bir simülasyon oyunu olarak dikkat çeken City of Love: Paris oyunu adından da anlayabileceğiniz gibi Paris'te geçiyor. Aşıklar şehri olarak bildiğimiz Paris'in her noktasını keşfetmemizi sağlayan oyunda seçimlerimize göre ilerliyor ve sorulara yanıt vererek hikayemizi oluşturuyoruz. Birbirinden gizemli olaylar ve karmaşık olayların arasına dalıyor ve boş vakitlerinizi değerlendiriyorsunuz. Can sıkıntınızı giderebileceğiniz oyunda gerçekçi bir atmosferle karşılaşıyor ve oyunun içerisine dalıyorsunuz. Sosyal ilişkilerin, karmaşık olayların ve kritik kararların yer aldığı City of Love: Paris'i mutlaka denemelisiniz.

Çizgi roman tarzı grafiklere sahip olan oyunda birbirinden farklı yüzlerce karakter yer alıyor. Oynanışı oldukça kolay olan oyunda son derece dikkatli olmalı ve düşünerek ilerlemelisiniz. Merak uyandırıcı etkisi oldukça fazla olan oyunda bağımlılık da yaşıyorsunuz. City of Love: Paris'i sakın kaçırmayın.

City of Love: Paris oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.