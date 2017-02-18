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City theft simulator
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City theft simulator

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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
City theft simulator
City theft simulator
City theft simulator
City theft simulator
City theft simulator
City theft simulator

City theft simulator, GTA benzeri oyunları seviyorsanız hoşunuza gidecektir

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

City theft simulator eğer boş vakitlerinizi bol aksiyon dolu bir oyun ile değerlendirmek isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz GTA benzeri bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olan City theft simulator'da kendi suç imparatorluğumuzu inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun için de ses getiren soygunlar gerçekleştirmemiz, en lüks arabaları kaçırmamız ve bütün bunları yaparken polise yakalanmamamız gerekiyor.

City theft simulator'da tek düşmanımız polis değil. Oyun boyunca mafya üyeleri, gangsterler ve çetelerle de karşılaşacak ve silahlarımızı konuşturarak etrafı mermi gölüne çevireceğiz. Oyunda birçok farklı silah seçeceğine sahibiz. Tabancalar, makinalı ve pompalı tüfekler gibi standart silahların yanısıra roket atarlar gibi ağır silahları kullanabilmekteyiz.

City theft simulator içinde arabaları, dört çerek araçları ve motorları kullanabiliyorsunuz. Heyecanlı polis kovalamacaları ve sıcak çatışmalar City theft simulator'da sizi bekliyor. Oyunun çok yüksek grafik kalitesine sahip olmadığını belirtmekte fayda var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
7
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Good Thoughts Affect
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