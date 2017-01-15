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Civic Driving Simulator
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Civic Driving Simulator

Civic Driving Simulator İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Civic Driving Simulator
Civic Driving Simulator
Civic Driving Simulator
Civic Driving Simulator
Civic Driving Simulator
Civic Driving Simulator

Civic Driving Simulator'da Honda Civic ile zorlu sürüş testlerini tamamlamaya çalışıyorsunuz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Civic Driving Simulator oyunculara gerçekçi bir araç kullanma deneyimi yaşatabilen bir mobil simülasyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tablelterinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Civic Driving Simulator'da oyunculara Honda Civickullanma imkanı veriliyor. Oyuncular bu mobil oyunda Civic'in kendine has sürüş mekaniklerini tecrübe edebiliyorlar. Dilerseniz Honda Civic ile yollarda serbestçe drift yaparak lastik yakabiliyor ve şov yapabiliyor, dilerseniz sürüş testlerini tamamlayarak zoru başarmaya çalışabiliyorsunuz.

Civic Driving Simulator'da karşımıza park etme görevleri gibi testler çıkıyor. Bu testlerde bize belli bir süre verildiği için zamana karşı yarışıyoruz, temel amacımız ise engeller ve barikatlarla çizilen rotayı takip etmek ve aracımızı doğru şekilde park alanına yanaştırarak aracımızı park etmek.

Civic Driving Simulator içinde kullandığınız aracın rengini değiştirebiliyor, dilediğiniz gibi görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Aracınızı dilerseniz iç, dilerseniz dış kamera açılarını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Civic Driving Simulator'un grafikleri yüksek kaliteye sahip değil.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
AG games
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