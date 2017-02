Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak dikkat çeken Clash of Assassins'de macera ve aksiyon sizleri bekliyor. Cinayetlerin gerçekleştiği oyunda dedektiflik yapıyor ve cinayetleri aydınlatıyorsunuz.

İmparatorun oğlu ve imparatorun küçük kardeşi arasında yaşananları konu alan bir oyun olan Clash of Assassins'de cinayetleri aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Farklı karakterlerin ve silahların yer aldığı oyunda bağımlılık yapıcı etkiyle de karşılaşıyor ve gözünüzü oyundan alamıyorsunuz. Eşsiz silahları, gelişmiş sistemleri ve inanılmaz deneyimleriyle Clash of Assassins oyunu sizleri bekliyor. Oldukça zevkli bir rol yapma oyunu deneyimi sunan Clash of Assassins'de zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Efsanevi kurgusu, günlük etkinlikleri ve zorlu görevleriyle Clash of Assassins oyununu sakın kaçırmayın.

Oynanışı oldukça kolay olan oyunda özel güçler ve becerilerde sizleri bekliyor. Karakterinizi geliştirebiliyor ve stratejik taktikler geliştirerek düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyor ve deneyim puanınızı yükseltmeye çalışıyorsunuz. Milyonlarca oyuncusu bulunan oyunda sıkılmıyor ve çok eğleniyorsunuz. Farklı rollere bürünebileceğiniz bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Clash of Assassins oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.