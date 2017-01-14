Clash of Champs, 2 kez dünya ağır sıklet bok şampiyonu olan Shannon Briggs’in mobil oyunu. Mobilde boks oyunlarını kaçırmıyorsanız görsel çizgilerine bakmayıp Android telefonunuza indirip oynamalısınız.

Ücretsiz indirilip oynanabilen boks oyunları arasından ünlü boksörün imzasını taşımasıyla öne çıkan Clash of Champs, tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla küçük ekranlı telefonlarda dahi keyifli, rahat oynanış sunuyor.

Rakiplerinizi tek vuruşta ring dışına çıkarmanızı isteyen oyunda geri sayımın ardından “Fight” sesini duyduktan sonra vuruşunuzu yapmanız gerekiyor. Erken davranıp önceden vurmaya çalışır veya geç kalırsanız rakibinizle aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Her round’da farklı stilde vuruyorsunuz. Tabii ki daha çevik boksörler karşınıza çıkmaya başlıyor.

Tek başınıza veya aynı ekran üzerinden arkadaşınızla beraber iki kişilik oynayabileceğiniz ücretsiz bir boks oyunu arıyorsanız Clash of Champs’i tavsiye ederim.