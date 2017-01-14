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Clash of Champs
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Clash of Champs

Clash of Champs İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Clash of Champs
Clash of Champs
Clash of Champs

Reflekslerinizi konuşturabileceğiniz eğlenceli bir boks oyunu.

Erkan Calp Son güncelleme 2 dakika önce

Clash of Champs, 2 kez dünya ağır sıklet bok şampiyonu olan Shannon Briggs’in mobil oyunu. Mobilde boks oyunlarını kaçırmıyorsanız görsel çizgilerine bakmayıp Android telefonunuza indirip oynamalısınız.

Ücretsiz indirilip oynanabilen boks oyunları arasından ünlü boksörün imzasını taşımasıyla öne çıkan Clash of Champs, tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla küçük ekranlı telefonlarda dahi keyifli, rahat oynanış sunuyor.

Rakiplerinizi tek vuruşta ring dışına çıkarmanızı isteyen oyunda geri sayımın ardından “Fight” sesini duyduktan sonra vuruşunuzu yapmanız gerekiyor. Erken davranıp önceden vurmaya çalışır veya geç kalırsanız rakibinizle aynı kaderi paylaşıyorsunuz. Her round’da farklı stilde vuruyorsunuz. Tabii ki daha çevik boksörler karşınıza çıkmaya başlıyor.

Tek başınıza veya aynı ekran üzerinden arkadaşınızla beraber iki kişilik oynayabileceğiniz ücretsiz bir boks oyunu arıyorsanız Clash of Champs’i tavsiye ederim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Champ Play
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