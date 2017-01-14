Clash of Champs, tek başınıza veya arkadaşınızla birlikte aynı ekran üzerinden iki kişilik oynayabileceğiniz ücretsiz boks oyunu. Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de keyif veren oyunu diğerlerinden ayıran nokta 2 kez ağır sıklet boks şampiyonu olan Shannon Briggs’in imzasını taşıması.

Ağır sıklet boks maçlarını takip edenlerin yakından tanıdığı ünlü boksör Shannon Briggs’in mobil oyununda rakiplerinizi tek vuruşta nakavt etmeye çalışıyorsunuz. Geri sayımın ardından hakemin “Fight” komutuyla yumruğu indirmeniz gerekiyor. Aksi halde rakibiniz sizi tek vuruşta ring dışına çıkarıyor. Fight sesinden sonra veya önce vuruş yapmamak, hakemi beklemek oyunun kuralı.

Her round’da farklı bir vuruşla rakibinizi ring dışına atmanızı isteyen oyunda reflekslerinizi konuşturmalısınız. Tek vuruş hakkınız olduğundan kulağınız hakemde olmalı.