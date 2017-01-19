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Clash of Clans'ın Yapımcısı Supercell Hacklendi, 1 Milyon Hesap Tehlikede!

Clash of Clans Yapımcısı Supercell Hacklendi

Popüler Clash of Clans oyununun yapımcısı Supercell, bugün Supercell'in topluluk forumundaki hesapların saldırıya uğradığını açıkladı. Üçüncü parti kaynaklar, 1 milyondan fazla hesabın tehlikede olduğu belirtiyor.

Şirketin yaptığı resmi açıklamada, saldırının Eylül 2016 tarihinde gerçekleştiğini ve sitenin forumlarının bu saldırıdan etkilendiğini söyledi. Oyun hesaplarının hiçbir şekilde etkilenmediğini belirten Supercell, önlem amaçlı şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini yineliyor. Bilindiği üzere şirketin Clash of Clans, Hay Day, Clash Royale ve Boom Beach gibi dünyaca ünlü oyunları bulunuyor.

Supercell'in açıklamasına biraz daha ayrıntılı değinecek olursak, "Şuanda bir güvenlik açığının, üçüncü taraf kişilere bazı e-postaların ve şifrelerin yanı sıra, bazı forum kullanıcılarının bilgilerine erişim izni verdiğini sizlere bildiriyoruz. Ön soruşturmanın neticesinde, saldırının Eylül 2016'da gerçekleştiğini ve o zamandan itibaren açığın kapatıldığını belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan şirket, "Böyle bir saldırıyı çok ciddiye alıyoruz ve güvenlik söz konusu olduğunda çok sıkı politikalar izliyoruz. Bu ihlalin yalnızca Forum servisimizi etkilediğini lütfen unutmayın. Oyun hesapları etkilenmedi" diye konuştu.

Kullanıcılarından özür dileyen şirket, kaç hesabın bu saldırıdan etkilendiğine değinmedi. LeakBase ve Motherboard'un belirttiğine göre de, 1 milyon kullanıcı hesabı ele geçirildi. 

İndir46 MB
Clash of Clans Android
Clash of Clans Android Android için Strateji Oyunu

İndir48.9 MB
Clash of Clans iOS
Clash of Clans iOS iPhone ve iPad için Strateji Oyunu

İndir93.6 MB
Clash Royale iOS
Clash Royale iOS iPhone ve iPad için Çok Oyunculu Kart Oyunu

İndir87 MB
Clash Royale Android
Clash Royale Android Android için Online Kart Oyunu

İndir46.4 MB
Hay Day iOS
Hay Day iOS iPhone ve iPad için Çiftlik Kurma Oyunu

İndir43 MB
Hay Day Android
Hay Day Android Android için Sanal Çiftlik Oyunu

İndir71 MB
Boom Beach iOS
Boom Beach iOS iPhone ve iPad için Strateji Oyunu

İndir76 MB
Boom Beach Android
Boom Beach Android Android İçin Strateji Oyunu

Supercell Satıldı, Clash of Clans Artık Finli Değil Çinli

Clash of Clans Hileleri, Botları ve Hackleri Kullananlara Kalıcı Ban Yağıyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 19.01.2017

Clash of Clans'ın Yapımcısı Supercell Hacklendi, 1 Milyon Hesap Tehlikede! İçin Yorum Yaz

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