Clash of Clans'ın Yapımcısı Supercell Hacklendi, 1 Milyon Hesap Tehlikede!

Popüler Clash of Clans oyununun yapımcısı Supercell, bugün Supercell'in topluluk forumundaki hesapların saldırıya uğradığını açıkladı. Üçüncü parti kaynaklar, 1 milyondan fazla hesabın tehlikede olduğu belirtiyor.

Şirketin yaptığı resmi açıklamada, saldırının Eylül 2016 tarihinde gerçekleştiğini ve sitenin forumlarının bu saldırıdan etkilendiğini söyledi. Oyun hesaplarının hiçbir şekilde etkilenmediğini belirten Supercell, önlem amaçlı şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini yineliyor. Bilindiği üzere şirketin Clash of Clans, Hay Day, Clash Royale ve Boom Beach gibi dünyaca ünlü oyunları bulunuyor.

Supercell'in açıklamasına biraz daha ayrıntılı değinecek olursak, "Şuanda bir güvenlik açığının, üçüncü taraf kişilere bazı e-postaların ve şifrelerin yanı sıra, bazı forum kullanıcılarının bilgilerine erişim izni verdiğini sizlere bildiriyoruz. Ön soruşturmanın neticesinde, saldırının Eylül 2016'da gerçekleştiğini ve o zamandan itibaren açığın kapatıldığını belirtiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan şirket, "Böyle bir saldırıyı çok ciddiye alıyoruz ve güvenlik söz konusu olduğunda çok sıkı politikalar izliyoruz. Bu ihlalin yalnızca Forum servisimizi etkilediğini lütfen unutmayın. Oyun hesapları etkilenmedi" diye konuştu.

Kullanıcılarından özür dileyen şirket, kaç hesabın bu saldırıdan etkilendiğine değinmedi. LeakBase ve Motherboard'un belirttiğine göre de, 1 milyon kullanıcı hesabı ele geçirildi.

Supercell Satıldı, Clash of Clans Artık Finli Değil Çinli

Clash of Clans Hileleri, Botları ve Hackleri Kullananlara Kalıcı Ban Yağıyor