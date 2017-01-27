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Clash of Zombies 2: Atlantis
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Clash of Zombies 2: Atlantis

(Android)
Clash of Zombies 2: Atlantis İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Clash of Zombies 2: Atlantis
Clash of Zombies 2: Atlantis
Clash of Zombies 2: Atlantis
Clash of Zombies 2: Atlantis
Clash of Zombies 2: Atlantis

Clash of Zombies 2: Atlantis'te topraklarımızı zombi istilasına karşı korumaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Clash of Zombies 2: Atlantis eğer Clash of Clans tarzı oyunları beğeniyorsanız hoşunuza gidebilecek bir mobil strateji oyunu

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir zombi oyunu olan Clash of Zombies 2: Atlantis'te süper kahramanlar ve zombiler arasındaki savaşlar konu alınıyor. Çılgın bilim adamı Dr. T gizlice geliştirdiği virüsü dünyaya salıyor ve bu virüs sıradan insanları dakikalar içinde zombilere dönüştürüyor. Zombiler şehirleri istila etmeye başlarken kıyamet adım adım yaklaşıyor. Dr. T'nin saldırısı sonucu süper kahramanlar göreve çağrılıyor ve biz de bu süper kahramanlara komuta ederek zombi istilasını durdurmaya çalışıyoruz.

Clash of Zombies 2: Atlantis içinde 50'den fazla süper kahramana yer veriliyor. Bu kahramanların yanısıra paralı askerleri ordumuza dahil ediyoruz ve zombiler üssümüze saldırırken bu saldırıları durdurmaya çalışıyoruz. Karşımıza 11 farklı zombi türü çıkıyor. Bu düşmanlarımız kendilerine has yeteneklere sahipler.

Clash of Zombies 2: Atlantis içinde Zeus, Örümcek Adam, Kurt Adam gibi kahramanlar bulabiliyorsunuz. Oyunu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi online arenalara çıkarak diğer oyuncuların ordularıyla savaşabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Better Game Studios
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