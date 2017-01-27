Clash of Zombies 2: Atlantis eğer Clash of Clans tarzı oyunları beğeniyorsanız hoşunuza gidebilecek bir mobil strateji oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir zombi oyunu olan Clash of Zombies 2: Atlantis'te süper kahramanlar ve zombiler arasındaki savaşlar konu alınıyor. Çılgın bilim adamı Dr. T gizlice geliştirdiği virüsü dünyaya salıyor ve bu virüs sıradan insanları dakikalar içinde zombilere dönüştürüyor. Zombiler şehirleri istila etmeye başlarken kıyamet adım adım yaklaşıyor. Dr. T'nin saldırısı sonucu süper kahramanlar göreve çağrılıyor ve biz de bu süper kahramanlara komuta ederek zombi istilasını durdurmaya çalışıyoruz.

Clash of Zombies 2: Atlantis içinde 50'den fazla süper kahramana yer veriliyor. Bu kahramanların yanısıra paralı askerleri ordumuza dahil ediyoruz ve zombiler üssümüze saldırırken bu saldırıları durdurmaya çalışıyoruz. Karşımıza 11 farklı zombi türü çıkıyor. Bu düşmanlarımız kendilerine has yeteneklere sahipler.

Clash of Zombies 2: Atlantis içinde Zeus, Örümcek Adam, Kurt Adam gibi kahramanlar bulabiliyorsunuz. Oyunu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi online arenalara çıkarak diğer oyuncuların ordularıyla savaşabiliyorsunuz.