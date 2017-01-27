Clash of Zombies 2: Atlantis, Clash of Clans gibi oyunlardaki oyun yapısını zombi temasıyla birleştiren bir mobil strateji oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir zombi oyunu olan Clash of Zombies 2: Atlantis'te bir zombi kıyameti hikayesi konu alınıyor. Dr. T adlı bir çatlak profesör geliştirdiği virüs ile insanları saniyeler içinde zombilere dönüştürebiliyor. Bu silahı kullanarak dünya nüfusunun büyük bölümü yaşayan ölüler ordusu haline geliyor. Bu tehlike karşısında ise süper kahramanlar göreve çağrılıyor. Biz de süper kahramanlardan oluşan orduya komuta ederek zombi istilasını sonlandırmaya çalışıyoruz.

Clash of Zombies 2: Atlantis'te Zues, Örümcek Adam ve Kurt Adam gibi farklı kahramanları, bu kahramanların yanında paralı askerleri ve canavarları ordumuza dahil edebiliyoruz. Zombiler üssümüze saldırırken onlara karşı ayakta durmak için mücadele edebiliyoruz. Clash of Zombies 2: Atlantis'te dilerseniz tek kişilik savaşlar yapabilir, dilerseniz de oyunun PvP modunda ordularınızı diğer oyuncuların ordularıyla çarpıştırabilirsiniz.

Clash of Zombies 2: Atlantis'te 11 farklı zombi türüyle karşılaşmaktayız. Bu zombilerle çarpıştırabilecek 50 farklı kahramana oyunda yer verilmekte. Dilerseniz oyunda arkadaşlarınızla ittifaklar kurabiliyorsunuz.