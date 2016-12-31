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Clash Royale Bir Oyun Finali Planlıyor Olabilir

Clash Royale cover

Clash Royale, mobil oyunlar platformunda kullanıcı sayısı bakımından son derece dikkat çeken bir yere sahip. Ancak Clash Royale oyuncuları genelde oyunun sürekli kendini tekrar etmesinden yakınırlar. Gerçekten de çok oyunculu oyunların kaderiymiş gibi Clash Royale’in de kendini tekrar eden bir doğası var. Oyunun yapımcıları ise bu durum karşısında harekete geçti ve Clash Royale için bir oyun finali planladıklarını açıkladı.

Çok oyunculu oyunların genellikle uzun uzun bir hikayeye sahip olması beklenmez ancak yine de oyunun yapımcıları artık oyuncuların Clash Royale’in tekrar eden bu girdabında sıkışıp kaldığını ve bunun çaresini oyun için bir final hazırlamakta bulduklarını duyurdu. Ayrıca sevilen strateji oyununun yapımcısı Supercell bu durumun kasıtlı yapılmadığını ifade etti.

Oyun çok tutulup hala daha büyük kitlelerce oynanmasına rağmen, oyuncular artık oyunun bu tekrar edici yapısından gerçekten de yoruldular. Oyunun yapım ekibinde yer alan yapımcılardan birinin Reddit üzerinden, oyun için bir final hazırladıklarını açıklaması biraz olsun oyuncuları rahatlattı. Bu tekrar ediciliğe çare olur mu bilinmez ama Clash Royale için bir yenilik, bir müdahale şarttı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmezken, oyun finali ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İndir87 MB
Clash Royale Android
Clash Royale Android Android için Online Kart Oyunu

İndir93.6 MB
Clash Royale iOS
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Yazar: - 31.12.2016

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