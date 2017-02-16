?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunClash Royale Yapımcısı Supercell'e Bir Senede 1 Milyar Dolar Kazandırdı

Clash Royale Yapımcısı Supercell'e Bir Senede 1 Milyar Dolar Kazandırdı

Clash Royale Yapımcısı Supercell'e Bir Senede 1 Milyar Dolar Kazandırdı

Clash Royale çıktığı tarihten itibaren tam bir sene içerisinde yapımcısı Supercell'i tabir yerindeyse, resmen "ihya" etti. Eh! Bir senede 1 milyar dolar düşünseniz aklınızın alabileceği bir kazanç değil. Hem de bir mobil oyun için.

Oyunların sağı solu belli olmuyor. Sizi bunaltan bazı oyunlar bazen uçuk rakamlar kazanabiliyorlar. Hele bu oyunların "oyun içi satın alma" özellikleri varsa yapımcıları kazandıkları paraları koyacak yer bulamıyorlar.

Clash Royale resmi olarak tüm dünya üzerinde oynanmaya başladığından bu yana bir sene geçti. Temel olarak online altyapıya sahip olan bir kart oyunu olan Clash Royale'de, oyuncular Clash of Clans kahramanlarını temsil eden kartları toplayarak kendi kart destelerini oluşturuyorlar ve kartlarının yeteneklerinden faydalanarak diğer oyuncuların kart destelerini yenmeye çalışıyorlar.

2 Mart 2016'da çıkan oyun Supercell'in diğer oyunu Clash of Clans ile beraber, bu 12 aylık dönemde şirkete toplam 2.3 milyar dolar kazandırdılar. Supercell'in diğer popüler oyunu olan Clash of Clans 2012 yılında çıkmıştı.

İndir87 MB
Clash Royale Android
Clash Royale Android Android için Online Kart Oyunu

İndir93.6 MB
Clash Royale iOS
Clash Royale iOS iPhone ve iPad için Çok Oyunculu Kart Oyunu

İndir46 MB
Clash of Clans Android
Clash of Clans Android Android için Strateji Oyunu

İndir48.9 MB
Clash of Clans iOS
Clash of Clans iOS iPhone ve iPad için Strateji Oyunu

Clash Royale Oynadık!

Clash Royale Milyar Dolar Kazandırabilir

Clash Royale Bilgisayarda Nasıl Oynanır

Editöre Yaz:
Yazar: - 16.02.2017

Clash Royale Yapımcısı Supercell'e Bir Senede 1 Milyar Dolar Kazandırdı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Intel'in Yeni İşlemcisi Yaklaşık 9.000 Dolara Sunucuları Coşturacak Intel'in Yeni İşlemcisi Yaklaşık 9.000 Dolara Sunucuları Coşturacak Intel'in son Xeon işlemcisi olan E7-8894 v4'ün üretcinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatı 8,898 dolar. "Yarabbi o ne?" demeyin, Intel Xeon…
Siber Güvenlik Yarışında Bayrağı Saltbae Yakaladı Siber Güvenlik Yarışında Bayrağı Saltbae YakaladıDevlet kademesinde yeteneklerini sergilemek isteyen binlerce 'siber yıldız' adayları 'Bayrağı Yakala' Siber Güvenlik Yarışması’nda yarıştılar.… HTC, Mobil Cihazlar İçin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliştiriyor HTC, Mobil Cihazlar İçin Sanal Gerçeklik Gözlüğü GeliştiriyorYeni gelen haberlere göre akıllı telefon üreticisi HTC, yeni bir mobil sanal gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor.  Tayvan merkezli HTC…
Valve, CS: GO Hilecilerine Karşı Yapay Zeka Kullanmayı Hedefliyor HTC, Giriş Seviyesi Akıllı Telefon Pazarından Çıkmayı Planlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten