Clash Royale Yapımcısı Supercell'e Bir Senede 1 Milyar Dolar Kazandırdı

Clash Royale çıktığı tarihten itibaren tam bir sene içerisinde yapımcısı Supercell'i tabir yerindeyse, resmen "ihya" etti. Eh! Bir senede 1 milyar dolar düşünseniz aklınızın alabileceği bir kazanç değil. Hem de bir mobil oyun için.

Oyunların sağı solu belli olmuyor. Sizi bunaltan bazı oyunlar bazen uçuk rakamlar kazanabiliyorlar. Hele bu oyunların "oyun içi satın alma" özellikleri varsa yapımcıları kazandıkları paraları koyacak yer bulamıyorlar.

Clash Royale resmi olarak tüm dünya üzerinde oynanmaya başladığından bu yana bir sene geçti. Temel olarak online altyapıya sahip olan bir kart oyunu olan Clash Royale'de, oyuncular Clash of Clans kahramanlarını temsil eden kartları toplayarak kendi kart destelerini oluşturuyorlar ve kartlarının yeteneklerinden faydalanarak diğer oyuncuların kart destelerini yenmeye çalışıyorlar.

2 Mart 2016'da çıkan oyun Supercell'in diğer oyunu Clash of Clans ile beraber, bu 12 aylık dönemde şirkete toplam 2.3 milyar dolar kazandırdılar. Supercell'in diğer popüler oyunu olan Clash of Clans 2012 yılında çıkmıştı.

