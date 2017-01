Classic Offensive, CS: GO'yu CS 1.6'ya Çeviriyor

Eğer CS: GO oynamayı seviyorsanız ve Counter Strike 1.6'yı da özlüyorsanız Classic Offensive adlı bu CS: GO modu size aradığınızı sunacaktır. 90'lı yıllarında sonunda Half Life oyunu için bağımsız olarak geliştirilmiş bir mod olarak karşımıza çıkan Counter Strike çıktığı dönem büyük bir hızla yayılarak popüler olmuştu. Bu efsane oyun yıllar içinde geliştirildi. İlk önce bir Half Life modu olarak tasarlanmış oyun sonradan Source oyun moturuyla baştan yaratıldı. CS: GO ise daha zengin silah seçenekleri, daha güzel grafikler ile en popüler Counter Strike oyunu olmayı başardı.

Counter Strike oyunlarının şüphesiz ki adından en çok söz ettiren sürümü Counter Strike 1.6'ydı. Bu sürümün özelliği ise en rafine Counter Strike sürümü olmasıydı. Counter Strike 1.6 ile karakter animasyonları tam anlamıyla oturmuş, oyundaki sesler son halini almış ve ikonik haritalar oyuna eklenmişti. Kimi zaman oyuncular CS: GO'daki silah ve harita çeşitliliğini ve gelişmiş grafikleri bırarkarak Counter Strike 1.6 dönemine geri dönmeyi ve bu rafine oyun tecrübesini tekrar yaşamayı isteyebiliyorlar. İşte Classic Offensive de böyle bir talep sonucu ortaya çıkmış.

Classic Offensive ücretsiz bir mod olarak geliştiriliyor. Bu mod oyun mekaniklerini etkilemeden Counter Stike 1.6 görünümünü CS: GO'ya ekliyor. Böyle bir yol tercih edilmesinin sebebi ise geliştiricilerin modun ve oyuncuların VAC banı yemelerini istememeleri. Oyunun mekaniklerini değiştirmek Vale'ın kullanım şartları sözleşmesini ihlal etmek anllamına gelmekte.

Classic Offensive ile CS 1.6'daki karakter animasyonları ve görünümleri CS: GO'ya yerleştiriliyor. Bunun yanısıra CS 1.6'da yer almayan ve CS: GO'da yer alan ek silah seçenekleri de modla oyundan çıkarılıyor.

Classic Offensive nostalji yaşamak isterseniz göz atabileceğiniz bir mod. Şu an geliştirilme aşamasında olan Classic Offensive hakkındaki detaylı bilgilere bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz:

http://steamcommunity.com/groups/classicoffensive#

Classic Offensive oynanış videosu burada: