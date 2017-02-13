Clear Day
Clear Day uygulaması ile en doğru hava durumu tahminlerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Clear Day uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızda en doğru hava durumu tahminlerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
Dünya genelinde birçok kaynaktan aldığı verileri analiz ederek en doğru hava durumu bilgilerini sunan Clear Day uygulaması, 24 saatlik ve 7 günlük hava tahminlerini sizlere sunuyor. Nem, yağış, görüş mesafesi ve basınç bilgileri, rüzgar hızı ve yönü, gün doğumu ve gün batımı zamanları gibi verilere ulaşabileceğiniz uygulamada 3D hava haritalarına da kolaylıkla erişebilirsiniz.
Cihazlarınızın kilit ekranında veya Bildirim Merkezi’nde hava durumu bilgilerine kolayca ulaşabileceğiniz widget’lar da sunan uygulamada her şehrin yerel saatini de görebiliyorsunuz. Eğer siz de en doğru hava durumu bilgilerine ulaşmak istiyorsanız Clear Day uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Şiddetli hava uyarıları,
- 3D hava haritaları,
- Bildirim Merkezi widget’ı,
- Kilit ekranında hava durumu,
- Günlük, 7 günlük hava tahminleri,
- Her şehrin yerel saatleri.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- vimov, LLC
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