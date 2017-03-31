Cliff Hopper, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dikkatli olmanız gereken oyunda peşinizden sürüklenen bir kayadan kaçıyorsunuz.

Piksel tarz grafiklere sahip bir macera-beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Cliff Hopper, boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur. Oyunda engellerin üzerinden atlamaya çalışıyor ve yüksek skorlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Birbirinden farklı dünyalarda geçen oyunda işiniz bir hayli zor. Sonsuz oyun moduyla oynanan oyunda farklı karakterlerin kilitlerini açabiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Farklı parkurların da yer aldığı oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Tuzaklarla dolu surların üzerinde ilerleyerek puanlara kazanmanız gerekiyor.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda ekrana dokunarak ilerliyorsunuz. Engellerin üzerinden atlıyor ve ansızın karşınıza çıkan tuzaklardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Zorlu bir macera oyunu olarak nitelendirebileceğimiz Cliff Hopper'ı internet bağlantısı olmadan da oynayabiliyorsunuz.

Cliff Hopper oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.