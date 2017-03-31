Cliff Hopper, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Farklı parkurlarda geçen oyunda engellerin üzerinden atlıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Cliff Hopper, arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Reflekslerinizi sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda bir anda çıkan tuzaklardan kaçmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Ayrıca oyunda arkadanızdan bir kaya sürükleniyor ve bu nedenle elinizi çabuk tutmalı ve kayadan uzak durmalısınız. Engellerin üzerinden atlamalı ve aşağı düşmeden ilerlemelisiniz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı dünyalarda geçen oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlu bir macera oyunu olarak nitelendirebileceğimiz Cliff Hopper'ı internet bağlantısı olmadan da oynayabiliyorsunuz.

Kolay bir oynanışa sahip olan Cliff Hopper, aynı zamanda piksel tarzı retro grafiklere sahip bir oyundur. Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda karakterlerin kilitlerini açarak oyuna renk katabilirsiniz. Cliff Hopper oyununu mutlaka denemelisiniz.

Cliff Hopper oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.