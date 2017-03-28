Farklı karakterler ile zorlu bir tırmanış yapmaya hazır mısınız? Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Climbing Block oyunu ile birlikte büyük bir maceraya hazır olun.

Climbing Block oyununda sizin bloklara basarak yukarı doğru tırmanmanız istemiyor. Bu işi elbette tek başınıza yapmıyorsunuz. Yanınıza alacağınız oyun karakteri ile birlikte tırmanışa başlayın. Bu arada eğer başarılı bir tırmanış gerçekleştiremezseniz oyuna yeniden başlamak zorunda kalacaksınız.

Becerilerinizi geliştirin ve Climbing Block oyununda blokları yönetmeye başlayın. Climbing Block oyununun oynanışı ile oldukça basit. Ekrana dokunarak karakterinizi zıplatıyor ve bloklara basmasını sağlıyorsunuz. Bu sayede bloklar üst üste diziliyor ve sizin tırmanma işleminize yardım ediyorlar.

Climbing Block oyununda tırmandıkça puan kazanıyorsunuz. Belirli yüksekliklerde toplamanız gereken simgeler bulunmakta. Bu simgeler yardımı ile hem ne kadar yüksekte olduğunuzu hem de oyunu ne kadar iyi oynadığınızı anlayabilirsiniz.

Birbirinden farklı karakterleri ve renkli grafikleri ile birlikte Climbing Block oyunu oldukça hoşunuza gidecek. Eğer boş zamanlarınızda oynamak için güzel bir oyun arıyorsanız Climbing Block'u mutlaka deneyin.