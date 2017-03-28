Tırmanmak oldukça zevkli fakat zorlu bir uğraştır. Bu yüzden herkes rahatlıkla tırmanamaz. iPhone ve iPad cihazları için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Climbing Block oyununda siz de tırmanma yeteneğinizi ölçebilirsiniz.

Odlukça zevkli bir oyun olan Climbing Block'da yardımcı karakterinizle birlikte tırmanıyorsunuz. Karakterinizi sizin yönlendirmeniz ve onun tırmanmasına yardımcı olmanız lazım. Karakterinizle birlikte tırmanma işlemini elbette boşlukta yapmıyorsunuz. Çeşitli bloklar yardımı ile tırmanma işlemini gerçekleştiriyorsunuz.

Climbing Block oyununda 15 farklı karakterle birlikte uzun bir maceraya çıkıyorsunuz. Oyunda zirveye ulaşmanız ve yeni karakterleri açmanız gerekli. Climbing Block oyununun oynanış mantığı bu kadar basit.

Oyunda ekranın alt kısmından belirli aralıklarla bloklar geçmekte. Sizin bu blokları durdurmanız lazım. Bu işlemi de karakterinizi kullanarak yapıyorsunuz. Bloklar ortaya yaklaştığında karakterinizi zıplatmanız ve üzerine çıkarmanız lazım. Bu şekilde karakterinizi her bloktan sonra zıplatmalı ve onu yukarıya doğru çıkarmalısınız. Eğer bloklara geç kalırsanız oyuna yeniden başlamak zorunda kalacaksınız.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir oyun olan Climbing Block'u çok seveceksiniz. Renkli grafikleri ve oldukça eğlenceli müzikleri ile birlikte Climbing Block oyununu hemen şimdi indirin!