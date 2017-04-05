Açık kaynak projeli bir internet tarayıcısı olan CLIQZ Browser, ultra hızlı ve güvenli yapısıyla dikkat çekiyor. İnternette yaptığınız sörfleri yeni bir boyuta taşıyan tarayıcı ile pek çok işinizi saniyeler içerisinde tamamlayabiliyorsunuz.

Kullanıcıların işini bir hayli kolaylaşıran ve internette yapılan sörflerin daha keyifli olmasını sağlayan CLIQZ Browser, güçlü özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Almanya merkezli olarak geliştirilen tarayıcı, zamandan tasarruf etmenizi sağlarken aramalarınızla alakalı 3 sonucu anında önünüze getiriryor. Böylece gereksiz sayfa kalabalığından kurtuluyor ve işinize yarayan sayfalarla ilgileniyorsunuz. Akıllı aramalara da destek sunan tarayıcı ile hava durumu, yol durumu, uçak bileti ve borsa gibi bilgilere kısa sürede erişebiliyorsunuz. Herhangi bir web sitesini ziyaret etmeden aradığınıza doğrudan erişebiliyorsunuz.

Akıllı sistemlerle donatılan tarayıcı aynı zamanda sizin hareketlerinizi gözlemleyerek bir sonraki gelişinizde sizin ne aradığınızı daha iyi biliyor. Böylece aradığınız bilgilere anında erişebiliyorsunuz. Güvenliğiyle de ön plana çıkan tarayıcı, bilgilerinizin yabancı kişilere geçmesini önlüyor. Reklam engelleyici, anti kimlik avı, şifreleme gibi özelliklere de sahip olan CLIQZ Browser, keyifle kullanacağınız bir tarayıcıdır. Hoş tasarımı ve kolay kullanımıyla de CLIQZ Browser'ı çok seveceğinizi söyleyebilirim.

CLIQZ Browser'ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.